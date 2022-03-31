Ірина Верещук зауважила, що це той випадок, коли ворог "вселяє жах через тирсу у нього в голові".

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук зауважує, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції, заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що йдеться про "трішки чорного гумору".

Верещук зазначила, що Премія Дарвіна - це "віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства (хто не знає, подивіться у Вікіпедії)".

Так, додала вона, номінанти мають забезпечити свою дурну смерть самостійно та в оригінальний спосіб.

"Так от. Вважаю, що російські військовослужбовці, які рили окопи в лісі в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч. Бо вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах", - наголосила Верещук.

Урядовець зауважила, що це той випадок, коли ворог "вселяє жах через тирсу у нього в голові".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що окупанти планують покинути Чорнобильську АЕС та місто Славутич. "Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції", - розповіли у НАЕК "Енергоатом".

Також наводились дані про формування для руху в бік Білорусі ще й колони військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

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