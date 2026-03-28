Кит, якого врятували в Німеччині, знову сів на мілину в Балтійському морі

Чи отримав кит травми під час повторного викидання на берег, поки що невідомо.

Горбатий кит, якого раніше рятувальники звільнили з мілководдя біля північного узбережжя Німеччини, не зміг виплисти з Балтійського моря і знову застряг на піщаній косі – цього разу у Вісмарській бухті.

Як пише Bild, очевидці помітили тварину ще вранці, а пізніше журналісти підтвердили, що її спина видна над водою. Таким чином кит відхилився від маршруту, яким мав рухатися до Північного моря.

До місця вже прямують рятувальники та поліція, планується нова спроба звільнити тварину.

Даніела фон Шапер, морський експерт Грінпіс, сказала: "Наші експерти знаходяться на човнах біля кита. Ми можемо підтвердити, що він викинувся на берег. Він дихає".

Чи отримав кит травми під час повторного викидання на берег, ще невідомо.

Водночас у водній поліції не впевнені, що нова спроба врятувати кита увінчається успіхом.

"За роки служби мені доводилося мати справу з двома або трьома китами такого розміру, які запливали в наші води. На жаль, жоден з них не вижив", – сказав представник відомства Хольгер Краус.

Горбатий кит у Балтиці – історія порятунку

Раніше кит кілька днів перебував на мілині на Тіммендорфер Штранд – популярному курорті на Балтійському морі. Судячи з усього, він пішов за рибою або іншою здобиччю, а потім "заблукав" і заплутався в рибальських сітках.

Щоб допомогти тварині, рятувальники спочатку повернули її головою в бік глибокої води, але кит знову повернувся на колишнє місце. Спроби створити великі хвилі за допомогою човнів берегової охорони та пожежників теж не увінчалися успіхом, а тягнути гіганта силою в глибоку воду було неможливо без ризику серйозних пошкоджень.

У четвер спроби прорити канал за допомогою важкої техніки нарешті виявилися успішними, і кит зміг поступово виплисти в море вночі. Відтоді кит хаотично переміщається вздовж узбережжя Балтійського моря, тримаючись поблизу небезпечних мілин.

Рятувальники в суботу планують зробити ще одну спробу, щоб направити його в Північне море, а потім в Атлантичний океан.

