У білки затуманилися очі і вона почала втрачати рівновагу, завалюючись назад.

Американка зняла на відео білку, яка сп'яніла від зіпсованих фруктів.

Читайте також"Не дай лосю облизати твою машину": у Канаді встановили незвичайні щити вздовж доріг (фото)Відео опубліковано у Twitter.

Мешканка штату Міннесота Кетлін Морлок залишила лісним тваринам груші, які довго зберігалися у неї в холодильнику, пише ТСН.

Однак груші за цей час зіпсувались і забродили. Білка, яка спробувала фрукти, сп'яніла: очі в неї затуманилися, і вона почала втрачати рівновагу, завалюючись назад.

Everyone needs to see this squirrel that’s off it’s tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z — Taffin (@i124nk8) November 21, 2020

За словами жінки, з білкою все добре. На наступний ранок вона знову з'явилася і Кетлін дала їй кукурудзу і насіння.

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Автор: УНІАН