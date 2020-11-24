Американка зняла на відео білку, яка сп'яніла від зіпсованих фруктів.
Читайте також"Не дай лосю облизати твою машину": у Канаді встановили незвичайні щити вздовж доріг (фото)Відео опубліковано у Twitter.
Мешканка штату Міннесота Кетлін Морлок залишила лісним тваринам груші, які довго зберігалися у неї в холодильнику, пише ТСН.
Однак груші за цей час зіпсувались і забродили. Білка, яка спробувала фрукти, сп'яніла: очі в неї затуманилися, і вона почала втрачати рівновагу, завалюючись назад.
Everyone needs to see this squirrel that’s off it’s tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z— Taffin (@i124nk8) November 21, 2020
За словами жінки, з білкою все добре. На наступний ранок вона знову з'явилася і Кетлін дала їй кукурудзу і насіння.
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