В Одеській області помітили рідкісного хижого птаха: що про нього відомо (відео)

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", помітили рідкісного хижого птаха – луня польового.

Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв. За його словами, лунь польовий (Circus cyaneus) – хижий птах родини яструбові (Accipitridae) ряду соколоподібні (Falconiformes). В Одеській області, на території природного парку, зустрічається дуже нечасто, додав Русєв.

"У Національному природному парку "Тузлівські лимани" - рідкісний, занесений у Червону книгу України, пролітний і зимуючий птах", - відзначив дослідник.

Науковець оприлюднив відео, на якому можна побачити цього хижака, який харчується на узбережжі.

Лунь польовий: що відомо

Цей хижий птах в Україні рідкісний гніздовий, звичайний пролітний та зимуючий вид. Він середнього розміру з довгими, відносно вузькими крилами і довгим хвостом.

Зверху самець світлого забарвлений в сірий або світло-сизий колір з такими ж грудьми і білим черевом. На кінцях крил великі чорні плями. По задньому краю крила тягнеться темно-сиза смуга, що виділяється на загальному світло-сизому фоні крила. Надхвістя біле. Очі жовті.

Самка зверху темно-бура, знизу світло-вохриста з темними краплеподібними на грудях і довгастими на черевці та "штанах" плямами, які стають рудими в напрямку до ніг. Довкола ока чорний ободок.

Гніздиться на великих лісових галявинах, торфових болотах, луках, полях кормових трав. Гніздо мостить на землі, у кладці 2-5 яєць. У раціоні переважають дрібні гризуни. Також охоче живиться горобиними птахами, ящірками, зрідка комахами.

Вид занесено до Червоної книги України, включено до Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори, Боннської та Бернської конвенцій. Зазначається, що гніздова біологія виду в Україні вивчена недостатньо, і для його збереження необхідна спеціальна науково-природоохоронна програма.

Як писав УНІАН, на Одещині, на територію Національного природного парку "Тузлівські лимани", випустили червонокнижних диких лісових котів, які торік були знайдені біля загиблої матері. Тварини пройшли довгий шлях реабілітації. Протягом усього цього часу їх виходжували та готували до самостійного життя на Станції юннатів у місті Ізмаїл. За словами науковця, реабілітація була складною, але фахівці зробили все можливе, щоб кошенята підросли здоровими та водночас не звикли до людей. Ділянка, яка обрана для їхнього проживання, є стратегічно важливою - тут багата кормова база.

Вас також можуть зацікавити новини: