Біля Чорнобиля помітили хижого птаха з мохнатими лапами (фото)

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували хижого птаха - яструба зимняка, відмінністю якого є оперення на лапах. Про це повідомили у заповіднику та оприлюднили відповідне фото, на якому можна побачити птаха у польоті.

"Це птах родини яструбових, близький родич звичайного канюка, однак значно краще пристосований до суворих умов північної тундри. На всій території України зимняк (Buteo lagopus) є пролітним і зимуючим видом. Зазвичай ці птахи перебувають у нашій країні з жовтня по березень. Чисельність зимуючих особин значною мірою залежить від висоти снігового покриву та наявності дрібних гризунів", - розповіли дослідники.

Йдеться, що характерною ознакою зимняка є густе оперення на лапах, яке надійно захищає його від морозу. Забарвлення птаха переважно світле з темними вкрапленнями: таке поєднання забезпечує ефективне маскування у зимовому ландшафті.

Основу раціону цього хижака становлять дрібні гризуни. Полює він переважно на відкритих просторах: у степах, на узліссях, заплавних луках і полях. Здобич вистежує, сидячи на верхівках дерев або підвищеннях ґрунту, а також під час повільного польоту на невеликій висоті, описуючи кола в повітрі. У складні періоди, під час сильних морозів або за нестачі гризунів, зимняк може полювати на дрібних птахів чи навіть живитися рештками тварин.

Нагадаємо, на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксували лося, що "гуляє" у снігопад. Як зазначають дослідники, ці величні тварини дуже добре пристосовані до зимових холодів, їм не страшні ані морози, ані сніг. Густе хутро тварини утримує тепло навіть у сильні морози, довгі ноги допомагають легко пересуватися по глибокому снігу. Взимку лось зменшує активність, економить енергію й живиться гілками, корою та пагонами дерев.

