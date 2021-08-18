Вже 23 серпня перші гості оновленого зоопарку зможуть побачити, як звірі живуть не в "камерах для ув'язнених", а в більш комфортних умовах.

У Харкові після глобальної реконструкції відкривається зоопарк, головною особливістю якого стане відсутність тісних кліток для тварин. Однак спочатку туди зможуть потрапити далеко не всі.

Про це розповів директор зоопарку Олексій Григор'єв у програмі "Насправді" на телеканалі "Simon".

Вже 23 серпня, в День міста Харкова, зоопарк без кліток і тісних вольєрів для тварин прийме перших гостей. Однак поки що туди не пустять жителів Харківської області та людей, які приїхали з інших міст України. Рішення обмежити вхід для туристів обумовлено тим, що першими побачити зоопарк повинні багатодітні сім'ї та діти з інвалідністю.

За словами директора, іногородніх почнуть пускати в зоопарк вже у вересні.

Однак і жителі Харкова не зможуть потрапити в зоопарк без попередньої реєстрації. Для відвідування усі охочі будуть зобов'язані надати свій ідентифікаційний номер, щоб довести харківську реєстрацію. Це можна зробити на сайті зоопарку або через додаток "Приват24".

Читайте такожПавуки з чотирма щелепами: українців попередили про отруйних істот, які стрибають та кусаються (фото)Крім цього, харків'янам буде потрібно обирати точну дату і час відвідування. Також варто заздалегідь визначитися з маршрутом. У перший час для відвідування будуть відкриті тільки два маршрути для екскурсій: "Стежка тигра" і "Африканська Савана".

Зоопарк ще знаходиться в активній фазі реконструкції, тому всі його частини будуть відкриватися поступово. За словами директора, після відкриття це місце стане знаковим не тільки для Харкова, але і для всієї України, а також усього світу.

У зоопарку відвідувачі зможуть побачити життя тварин: як вони харчуються, спілкуються з іншими звірами та проводять час. Відсутність стандартних кліток допоможе мешканцям зоопарку відчувати себе комфортно.

У нових вольєрах передбачені усі умови для тварин: температура, вологість, режим подачі їжі. Цікаво, що харчуватися звірі будуть не як "ув'язнені". Працівники зоопарку будуть ховати їжу, а тваринам доведеться "включати" свої інстинкти та занурюватися в умови, максимально наближені до реальних умов життя в природному середовищі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в харківському екопарку показали дитинчат ягуара. Малюки народилися ще півтора місяця тому, але їх тільки зараз почали випускати у вуличний вольєр.

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Автор: Поліна Кузенко