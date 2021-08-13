Зараз мати ховає їх від сторонніх.

У харківському екопарку народилися двоє дитинчат ягуара. Це перше потомство ягуарів, які живуть там вже три роки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Малюки народилися ще півтора місяця тому, але їх тільки зараз почали випускати у вуличний вольєр.

Брат і сестра швидко ростуть, п'ють материнське молоко і потихеньку починають їсти м'ясо.

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Ягуари живуть в екопарку вже три роки, але вперше привели потомство.

Там дуже радіють такому поповненню і підбирають малюкам імена.

У парку кажуть, що у самки ягуара характер став жорсткіше. Вона захищає своїх дитинчат і ховає їх від сторонніх очей, тому зараз побачити малюків складно.

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Автор: Людмила Жерновська