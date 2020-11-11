Україна потопає у смітті. Вирішити проблему могли б нові сучасні сміттєпереробні заводи, проте ні влада на місцях, ні численні екоактивісти не пояснюють громадянам України, що такі об'єкти повністю безпечні.

Як повідомляє "Обозреватель", так міністр екології Роман Абрамовський відреагував на питання "Фокусу"з приводу літнього міжнародного скандалу між Україною та Угорщиною, коли сміття із Закарпаття водами річки Тиса змило на територію сусідньої країни.

"Ця ситуація повторюється з року в рік. Ми миттєво відреагували: виїхали в район паводків, організували МВС та екологічну інспекцію, які провели аудит територій в заплаві річок. Вони знайшли величезну кількість стихійних звалищ, а це зона відповідальності місцевого самоврядування. Знаєте, в гірських районах люди думають, що вода підніметься і все винесе, тому звалища влаштовують на берегах річок, біля самої води. Навесні річки розливаються і забирають сміття. Але українські ріки не сміттєпроводи. Необхідно підвищувати свідомість людей. По суті, угорці виловили наше сміття, утилізували його", - пояснив Абрамовський.

Він зазначив: вища державна влада швидко відреагувала на скандальну ситуацію, а от на місцях особливих змін не відбулося.

"Президент поставив завдання терміново вирішити це питання - закрити стихійні звалища, провести роз'яснювальну роботу серед населення. Але ви ж розумієте, що люди це робили протягом 200-300 років, за рік дуже важко змінити їх традиції", - підкреслив міністр.

Він заявив, що ситуацію могло б змінити будівництво сучасних сміттєпереробних заводів у всіх регіонах України. Але цей процес гальмують протести місцевих жителів, яким ніхто не пояснив, що нові об'єкти не принесуть їм ніякої шкоди.

"У тому ж Закарпатті голова обласної адміністрації Олексій Петров намагався виділити земельну ділянку, щоб створити на ній безпечний полігон і побудувати завод з механіко-біологічної обробки сміття. В результаті люди запротестували, перекрили трасу з Мукачева на Ужгород. Тут є провина і обладміністрації, яка повинна проводити більш масштабну роз'яснювальну роботу. Перше, що потрібно пропагувати: сучасні технології переробки відходів екологічно безпечні, це стосується і викидів в атмосферу, і ароматики", - підкреслив Абрамовський.

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Автор: УНІАН