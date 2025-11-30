Путін продовжує мріяти про оточення ЗСУ і прорив на Київ, проте в ISW дають іншу оцінку подіям на фронті.

Російські пропагандисти продовжують нав'язувати викривлену оцінку про ситуацію на лінії фронту в Україні, стверджуючи про нібито неминучий крах позицій військ українських захисників. За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), лінія фронту в Україні характеризується позиційною боротьбою.

Американські аналітики, зокрема, посилаються на оцінку ситуації з боку пов'язаних із Кремлем воєнкорів. Незважаючи на кремлівські тези про те, що нібито лінія фронту в Україні завалиться, оскільки українські війська "дезертирують і здаються", а великі території "без захисту" і шлях на Київ "відкритий", деякі Z-блогери підтверджують фальсифікацію військової ситуації подібними заявами.

З усіма доступними відкритими джерелами даними з поля бою російсько-української війни узгоджується таке:

фронт не руйнується, хоча російські війська зберігають ініціативу;

РФ далека від перемоги, якою марить Путін:

армія Росії стикається з високими втратами в живій силі та техніці;

українські війська продовжують не тільки оборонятися, але також контратакують.

Наведена аналітиками ISW оцінка розвінчує "успіх" ЗС РФ у захопленні Куп'янська і більшої частини Вовчанська. Водночас заяви Путіна про кілька оточень оборонних рубежів ЗСУ, за оцінкою воєнкорів, на яких посилається ISW, - неабияк перебільшені.

Зокрема, вказується, що навіть факт переходу українських військ з певних тактичних напрямків на інші позиції, не означає втрату українськими захисниками оборонних рубежів.

Водночас ситуація на деяких конкретних ділянках лінії фронту серйозна, вказують американські аналітики, - особливо на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Однак твердження Путіна і російських державних ЗМІ перебільшені і не відповідають дійсності, резюмує ISW.

У Москві визнали, що ЗСУ міцно тримають оборону територій

Як повідомляв УНІАН, слідом за заявами про обвал фронту і оточення позицій ЗСУ, президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед журналістами, заявив, що Кремль продовжуватиме війну проти України, доки українські війська не підуть із займаних територій. До того ж російський диктатор зазначив, що домовлятися про мир з Україною нібито "неможливо юридично".

Також повідомлялося, що на Покровське окупанти стягнули резерви, однак на сьогодні загроза для оточення відсутня. За словами військового оглядача Олексія Гетьмана, в Україні лінія фронту становить 1250 км і Покровський напрямок займає 5-7% від неї - навколо міста на Донеччині відбувається орієнтовно третина всіх бойових зіткнень.

