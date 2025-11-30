Путін навряд чи буде довго дотримуватися мирної угоди, тому Британії слід подумати, чи може вона дозволити собі довгострокові зобов'язання, вважає Шаппс.

У світлі появи мирного плану і можливості укладення угоди про припинення війни в Україні Великій Британії доведеться ухвалити рішення щодо готовності відправити миротворців в Україну для забезпечення тривалого миру. Однак це залежить від трьох важливих умов, пише екс-міністр оборони країни Грант Шаппс у колонці для The Times.

1. Якою буде підсумкова угода

Як зазначає Шаппс, питання відправки британських військ в Україну "залежить від того, чи існує реальний мир, який необхідно підтримувати".

Він висловив побоювання, що Путін розглядатиме будь-яку угоду не як врегулювання, а як проміжну зупинку, можливість переозброїтися, перегрупуватися і підготувати свій наступний удар - як це і сталося після окупації Криму.

"Тому ні, ми не можемо брати на себе зобов'язання щодо розміщення британських військ, не побачивши остаточної угоди. Якщо вона буде схилятися на користь Москви, нам слід дуже добре подумати, перш ніж відправляти хоча б одного британського солдата в самий розпал "миру", якого Путін не має наміру дотримуватися", - наголошує Шаппс.

2. Кількість військ

На думку Шаппса, великомасштабне і тривале розгортання серйозно напружить сили Британії, водночас цілеспрямована місія під керівництвом коаліції цілком досяжна.

"Так що так, за підтримки союзників і в умовах справжнього миру Британія може розгорнути війська", - запевняє він.

3. Період розгортання

Головне питання полягає в тому, який вигляд матимуть будь-які зобов'язання - йдеться про обмежене в часі розгортання або про постійну присутність на новій лінії розмежування, зазначає Шаппс. При цьому він вказує, що поточна версія мирного плану більше вказує на останній варіант:

"Довгострокове розгортання сил високої готовності неможливо здійснити лише на добрій волі та оптимізмі. Для цього потрібні люди, обладнання та передбачуване фінансування, а не тільки прес-релізи".

Він вказує, що головною проблемою при цьому є фінансування, оскільки про витрати на оборону в розмірі 5% ВВП, як було обіцяно Дональду Трампу, немає "ні рядка, ні натяку, навіть натяку на початковий внесок".

"Якби гроші дійсно почали надходити, ми могли б почати відновлення довгострокової стійкості - військ, техніки, боєприпасів, логістики, - необхідної Великій Британії для керівництва будь-якими європейськими миротворчими силами в Україні", - вказує він.

При цьому він підкреслює: якщо мирний план нарешті буде реалізовано, але він виявиться "не більше ніж майстерною спробою видати капітуляцію... за прояв державної мудрості", то це зробить миротворчу місію приреченою на невдачу.

Миротворці в Україні

Як повідомлялося раніше, Європа розробила план розгортання миротворців в Україні. Згідно з ним планується розгорнути одразу дві групи сухопутних сил. Одна для навчання і підтримки української армії, а друга, окрема - "гарантуюча" сила, покликана відлякати можливе майбутнє вторгнення РФ.

Водночас у початковій версії "мирного плану" США передбачалося, що Україна повинна відмовитися від розміщення миротворчих сил насвоїй території.

