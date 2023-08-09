Минулий липень побив відразу кілька глобальних кліматичних рекордів, але це не межа для цього року, повідомляє Politico, посилаючись на дані вчених.
Зокрема, вчені підтвердили, що липень став найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень. За даними дослідників, середня глобальна температура в липні склала 16,95 градусів за Цельсієм, що перевищило попередній рекорд в 16,63 градусів, встановлений в 2019 році.
Минулого місяця також був найспекотніший день у світі: 6 липня глобальна температура досягла 17,08°C, а кожен день з 3 по 31 липня побив попередній рекорд в 16,8°C, встановлений в серпні 2016 року.
У той же час температура океану досягла нового максимуму. 31 липня глобальна середня температура моря досягла 20,96°C, що майже на 0,01°c перевищує попередній рекорд 2016 року.
За оцінками служби кліматичних змін Copernicus, липень, ймовірно, був на 1,5 градуса тепліше, ніж в доіндустріальні часи, хоча ще не досяг критичної позначки, встановленої Паризькою угодою (вона передбачає утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія зверх доіндустріальних рівнів).
У той же час, вчені припускають, що вплив Ель-Ніньо разом з глобальним потеплінням приведуть до ще кількох теплових рекордів в цьому році.
Спека в світі
Вчені вже визнали липень найспекотнішим місяцем за 120 тисяч років, а з 3 по 10 липня був зафіксований найспекотніший тиждень з коли-небудь зареєстрованих.
Водночас, за прогнозами вчених, без скорочення викидів парникових газів тривалі періоди екстремальної спеки стануть повторюватися регулярно, кожні 2-5 років.