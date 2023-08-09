Липень став рекордсменом в категоріях "найспекотніший місяць", "найспекотніший день" і "найвища температура океану".

Минулий липень побив відразу кілька глобальних кліматичних рекордів, але це не межа для цього року, повідомляє Politico, посилаючись на дані вчених.

Зокрема, вчені підтвердили, що липень став найспекотнішим місяцем у світі за всю історію спостережень. За даними дослідників, середня глобальна температура в липні склала 16,95 градусів за Цельсієм, що перевищило попередній рекорд в 16,63 градусів, встановлений в 2019 році.

Минулого місяця також був найспекотніший день у світі: 6 липня глобальна температура досягла 17,08°C, а кожен день з 3 по 31 липня побив попередній рекорд в 16,8°C, встановлений в серпні 2016 року.

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У той же час температура океану досягла нового максимуму. 31 липня глобальна середня температура моря досягла 20,96°C, що майже на 0,01°c перевищує попередній рекорд 2016 року.

За оцінками служби кліматичних змін Copernicus, липень, ймовірно, був на 1,5 градуса тепліше, ніж в доіндустріальні часи, хоча ще не досяг критичної позначки, встановленої Паризькою угодою (вона передбачає утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія зверх доіндустріальних рівнів).

У той же час, вчені припускають, що вплив Ель-Ніньо разом з глобальним потеплінням приведуть до ще кількох теплових рекордів в цьому році.

Спека в світі

Вчені вже визнали липень найспекотнішим місяцем за 120 тисяч років, а з 3 по 10 липня був зафіксований найспекотніший тиждень з коли-небудь зареєстрованих.

Водночас, за прогнозами вчених, без скорочення викидів парникових газів тривалі періоди екстремальної спеки стануть повторюватися регулярно, кожні 2-5 років.

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