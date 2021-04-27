Зазначаються, що результати досліджень якості цієї води стануть відомі в червні.

В окупованому Росією Криму планують добувати прісну воду під дном Азовського моря.

Читайте такожКрим засихає: журналісти розповіли про критичну ситуацію з водою на окупованому півострові (відео)Як заявив так званий глава півострова Сергій Аксьонов, там знаходяться великі запаси води, пишуть «РІА Новини».

За його словами, результати досліджень якості цієї води стануть відомі в червні, і тоді з'явиться розуміння перспектив щодо цих запасів.

До цього віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що буріння перших свердловин з розвідки додаткових запасів води на цій території планують почати у квітні, проектні роботи вже провели.

На думку вчених, під Азовським морем можуть перебувати зони прарусел річок Дон і Кубань та значні обсяги прісної води.

Дефіцит води в окупованому Криму

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році поставку води на півострів припинили.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху та обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада ввела обмеження на подачу води.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Водночас фахівці вважають, що відновити подачу води до Криму Північно-Кримським каналом технічно неможливо, оскільки за минулі роки він прийшов в повну непридатність.

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Автор: Катерина Шварц