На відео можна побачити, як ведмідь спочатку намагався перелізти через паркан з колючим дротом.

У Литві на кордоні з Білоруссю ведмідь намагався перелізти через паркан, щоб перетнути кордон між країнами.

Як повідомляє литовське видання tv3.lt прикордонники підтвердили, що інцидент дійсно мав місце. На відео можна побачити, як ведмідь спочатку намагався перелізти через паркан з колючим дротом. Коли у нього нічого не вийшло, ведмідміть спробував викопати яму під парканом, але це теж безуспішно.

Як йдеться у повідомленні, по той бік паркану розташована Білорусь і саме там мешкають ведмеді.

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