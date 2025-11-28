Пильний погляд з-поміж сосен: в районі Чорнобиля зафіксували цікавого хижака

Тварина полюбляє гуляти обабіч доріг, полюючи на дрібних гризунів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували цікавого хижака, якого вкрай важко зафіксувати на фото, - лисицю, що йшла лісом. Про руду мешканку розповіли фахівці заповідника.

"Допитлива, винахідлива, хитра й самостійна та ще й найближча родичка … вовка та собаки, бо належить до родини Псових", - розповіли у заповіднику.

Лисиця звичайна або руда – хижак нерідкісний і часто зустрічається на території Чорнобильського заповідника. За словами дослідників, вона полюбляє гуляти обабіч доріг, полюючи на дрібних гризунів.

"А от фотографуватися, як і всі дикі звірі, лисиці не люблять. Особливо ось так - портретом. Тож кожен такий кадр - маленька удача для спостерігачів природи", - наголошують у заповіднику.

Інші цікаві тварини в українських заповідниках

Нагадаємо, днями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували одного із найпотайніших мешканців лісів - борсука. За словами дослідників, цей звір - один із найпотайніших мешканців лісів. Вдень його побачити майже неможливо - борсуки виходять по справах переважно в сутінках або вночі.

Цікаво, що їх нори можуть мати десятки метрів ходів, кілька поверхів і навіть "спальні кімнати" - свої "ліжка" тварина вистеляє сухим листям. Деякі борсукові домівки передаються з покоління в покоління й існують десятки років.

