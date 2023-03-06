Пухнастий дивом уцілів під час обстрілу міста.

У Херсоні поліцейські врятували собаку, яка дивом змогла врятуватися під обстрілами російських окупантів: пес був прив'язаний біля будинку - поряд розташовувалася величезна ракетна вирва.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області. Як зазначив заступник начальника Роздільнянського районного відділу поліції Олег Марталога, пса покинули власні господарі під час евакуації з міста: родина залишила тварину на сусідів, але згодом вони виїхали, коли через обстріли окупантів було зруйновано їхній будинок.

"Ми виявили собаку, обстежуючи пошкоджені після обстрілу російськими військами домоволодіння жителів Херсона. Він сидів прив’язаним на своєму обійсті, а навколо нього були страшні руїни. Пухнастий дивом уцілів", - розповів він.

Поліцейські забрали собаку до себе, та назвали Блеком. Вони виходили тварину, яка завдяки гарному догляду та чуйному ставленню швидко оговталася від стресу.

"Нещодавно його господарі, дізнавшись, що він у поліцейських, приїхали по нього і забрали з собою", - повідомили в управлінні.

Як уточнили УНІАН в управлінні, правоохоронці виявили собаку після обстрілу міста у грудні 2022 року, а господарі забрали його у лютому.

Українці рятують тварин під час війни на рівні з людьми

Нагадаємо, що через повномасштабну агресію військ РФ в Україні жертвами окупантів стали не лише українці, але і їхні хатні улюбленці та інші тварини, які через дії окупантів - тепер несвідомі учасники бойових дій.

Наразі рятувальники, правоохоронці й зоозахисники докладають чимало зусиль для їх порятунку. Зокрема, нещодавно ледь живу собаку врятували в Бучі. Пса напризволяще покинули господарі під час евакуації, але він віддано залишився оберігати їхню квартиру.

Також нещодавно поліцейські підрозділу КОРД врятували ротвейлера та дали йому кличку Граф. Пса знайшли біля лінії фронту, тепер він став новим членом поліцейської команди.

Також в Одесі небайдужі українці розібрали стіну для порятунку собаки, яка потрапила в пастку.

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