Наразі проводиться перевірка цього факту. Тіло тварини ексгумують.

Ужанський національний природний парк звинуватив прикордонників у причетності до вбивства ведмедиці під час незаконного полювання на заповідних землях. У Держприкордонслужбі спростовують цю інформацію, однак перевірка даного факту триває.

Як повідомляється на сторінці нацпарку у Facebook, застрелено маму ведмежати, яке в середині квітня приблукало села Домашин на Закарпатті.

"Історія про ведмежа має сумне продовження... У ході вияснення обставин інциденту, співставлення фото- та відеоматеріалів, оприлюднених ДПСУ, та наявних у нацпарку зроблено висновок, що мова йде про одне й те саме ведмежа. Для з'ясування подальшої долі ведмедиці та іншого ведмежати природоохоронцями проведено опитування місцевого населення щодо цього", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в результаті проведеної перевірки отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедиця була вбита внаслідок незаконного полювання прикордонників.

Своєю чергою у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України спростували інформацію про можливу причетність до незаконного полювання своїх співробітників та заявили про необхідність проведення перевірки.

У відомстві розповіли, що на початку квітня цього року на ділянці прикордонного підрозділу "Кам’яниця" Чопського загону прикордонний наряд виявив тіло самця ведмедя, а не ведмедиці.

"Про виявлення тіла звіра керівник прикордонного підрозділу проінформував працівників Кам’яницького лісництва. Останні прибули на місце виявлення мертвої тварини і у присутності прикордонників переконались у природній смерті ведмедя", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Також вказується, що після цього лісівники закопали труп тварини у землю, що підтверджується відповідним документом, у якому також зазначено про відсутність ознак вогнепальних поранень.

Крім того, прикордонники наголосили, що відстань від місця, де знайшли тіло ведмедя, становить близько 60 кілометрів від району, де військовослужбовці відділу "Стужиця" раніше виявили ведмежа, про яке йшлося в дописі представника нацпарку.

Наразі керівництвом Чопського прикордонного загону проводиться службове розслідування.

Як прокоментували УНІАН у прикордонному загоні, сьогодні, 1 травня, прикордонники, ветеринари та лісівники планують провести ексгумацію тіла ведмедя.

У відділі комунікації Головного управління Національної поліції України у Закарпатській області повідомили про відкриття провадження за ознаками ч. 1 ст. 248 "незаконне полювання". Справа наразі передана в підслідність військовій прокуратурі.

Історія порятунку ведмежати на Закарпатті

16 квітня до околиць села Домашин Закарпатської області прибилося ведмежа.

Сільський голова повідомив про тварину працівників Ужанського національного природного парку, зазначивши, що тварина вже кілька днів "мандрує" околицями села.

Природоохоронці знайшли ведмежа і відвезли на реабілітацію до Національного природного парку "Синевир".