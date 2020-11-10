Журналісти з’ясовували, наскільки отруйне сьогодні повітря у Києві та хто у цьому винен.
Читайте такожУ Києві назвали топ-3 головних забруднювачів повітряПро це йдеться у розслідуванні програми «Гроші».
«У жовтні Київ увійшов до трійки міст-лідерів за рівнем забруднення повітря у світі. Небезпечніше дихати було у Тегерані та Делі», – говориться у сюжеті.
Одна з основних причин забруднення повітря у столиці України – завод «Енергія». Зазначається, що через викиди підприємства майже весь мікрорайон не може дихати нормально.
Ще одна причина – Дарницька ТЕЦ, яка щоденно викидає 300 тонн шкідливих відходів в повітря.
«Контролює її екс-нардеп Анатолій Шкрібляк, людина Петра Порошенка, який нібито керував схемою виведення «теплового» прибутку в офшори», – зазначили журналісти.
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