Одна з причин – небезпечні викиди заводу "Енергія".

Журналісти з’ясовували, наскільки отруйне сьогодні повітря у Києві та хто у цьому винен.

Читайте такожУ Києві назвали топ-3 головних забруднювачів повітряПро це йдеться у розслідуванні програми «Гроші».

«У жовтні Київ увійшов до трійки міст-лідерів за рівнем забруднення повітря у світі. Небезпечніше дихати було у Тегерані та Делі», – говориться у сюжеті.

Одна з основних причин забруднення повітря у столиці України – завод «Енергія». Зазначається, що через викиди підприємства майже весь мікрорайон не може дихати нормально.

Ще одна причина – Дарницька ТЕЦ, яка щоденно викидає 300 тонн шкідливих відходів в повітря.

«Контролює її екс-нардеп Анатолій Шкрібляк, людина Петра Порошенка, який нібито керував схемою виведення «теплового» прибутку в офшори», – зазначили журналісти.

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Автор: УНІАН