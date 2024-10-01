Забруднення повітря в Києві: військова адміністрація повідомила гарні новини

Високий рівень забрудненості поки лишається лише у Дарницькому районі міста.

У Києві після забруднення пилом вже поліпшився стан повітря. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим краща якість повітря.

"У Києві поліпшився стан повітря. Лише в Дарницькому районі столиці залишається високий рівень індексу якості повітря. В інших районах столиці спостерігається помітне зменшення забрудненості", - зазначили у КМВА.

Так, на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються такі показники його забрудненості:

Відео дня

- просп. Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря - 21 (дуже низький рівень забрудненості);

- вул. Щусєва, 20 - індекс якості - 29 (низький рівень);

- вул. Турівська, 28 - індекс якості - 30 (низький рівень);

- просп. Берестейський, 97 - індекс якості - 23 (дуже низький рівень);

- вул. Китаївська, 22 - індекс якості - 34 (низький рівень забрудненості);

- вул. Харківське шосе, 7/1 - індекс якості - 34 (низький рівень);

- вул. Архітектора Вербицького, 26 - індекс якості - 75 (високий рівень).

Забруднення повітря у столиці - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Укргідрометцентрі наголосили, що до Луганської області наближається значна кількість пилу з Каспію. Супутник фіксував потужну пилову бурю на захід від Каспійського моря через збільшення швидкості поривів вітру. Крім неї, до України нісся і дим від масштабних лісових пожеж в Росії.

Пил, який потрапив в Україну вранці 30 вересня, поширювався на територію Київської, Житомирської та півночі Вінницької областей зі сходу. Водночас у повітрі був і відчутний запах диму, що прийшов з півночі.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України прогнозували, що така ситуація з атмосферним повітрям утримається, попередньо, до 4 жовтня, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

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