Захист затонулих кораблів слід розглядати як спосіб збереження вразливої дикої природи.

Науковці виявили, що затонулі кораблі є дивовижним притулком для морських мешканців в районах, де ведеться активний рибальський промисел.

Щоб дійти цих висновків, група британських науковців вивчила п'ять місць корабельних аварій біля узбережжя Бервікширу в Англії, які, як вважають, затонули у XVIII та XIX століттях. Три з цих корабельних аварій відбулися в районах, відкритих для риболовецьких траулерів, а два - в охоронюваних районах. Висновки дослідників були опубліковані в журналі Marine Ecology, пише Newsweek.

Науковці виявили, що чисельність морського життя, включаючи рибу і корали, була на 240% вище в місцях затонулих кораблів, де часто проходили рибальські траулери. Вони також виявили, що на морському дні в радіусі 50 метрів від затонулих кораблів щільність морського життя на 340% вище, ніж на ділянках, де відбувається рибальство. Морське життя було багатшим у районах, закритих для траулерів, ніж на корабельних аваріях.

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У водах Великої Британії можна знайти безліч затонулих кораблів, і багато з них досі не виявлені, йдеться в дослідженні. Ці структури існують вже більше ста років, і вони "пропонують базовий рівень екологічного потенціалу при зменшенні або усуненні тиску тралення".

"Промислове використання донних рибальських снастей стало звичним явищем з 1800-х років і суттєво змінило морські спільноти та екосистеми", - зазначила Дженні Гікман, морський еколог із Плімутського університету та співавтор статті.

Рівень морського життя навколо затонулих кораблів іноді може приваблювати рибалок і траулери. Але низьколежачі затонулі кораблі, як правило, становлять небезпеку для сіток, які можуть заплутатися, тому риболовля тут зазвичай рідкісна.

Вразливі види, такі як великі сидячі фільтратори, майже повністю відсутні в районах роботи траулерів. Однак, як повідомляється в дослідженні, на них припадає 28% від загальної кількості диких тварин на затонулих кораблях у місцях, закритих для траулерів.

Хоча вже було зрозуміло, що риба збирається навколо затонулих кораблів і штучних споруд, це перше дослідження, яке аналізує їхнє значення в районах, схильних до інтенсивного рибальства.

"Довгий час вважалося, що місця аварії кораблів можуть відігравати важливу роль у наданні притулку морським видам. Приємно бачити, що це доведено в цьому дослідженні", - Джо Річардс, керівник проекту Blue Marine Foundation у Шотландії і один із співавторів дослідження.

"Дослідження дає уявлення про те, що може бути, якщо скоротиться траловий лов риби. Це сприяє нашому широшому розумінню того, що корабельні аварії можуть сприяти відновленню та поліпшенню екосистеми, враховуючи величезну кількість затонулих кораблів, виявлених на морському дні", - додав Річардс.

Ці результати також свідчать про те, що захист затонулих кораблів слід розглядати як спосіб збереження вразливої дикої природи.

"Екологічна значимість корабельних аварій зростала в міру збільшення рибальського навантаження в районі, у якому вони перебували. Ці результати свідчать про важливу екологічну роль, яку відіграють корабельні аварії в таких районах. Створення піднесеного, складного середовища існування, здається, забезпечує притулок від риболовлі в навколишній місцевості", - йдеться в дослідженні.

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