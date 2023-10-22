Морські хвилі тепла, викликані зміною клімату Землі, сприяли загибелі крабів у період з 2018 по 2021 рік.

Науковці пов'язали зникнення 10 мільярдів снігових крабів (або крабів-стригунів) у Беринговому морі з кліматичним явищем, яке викликало безпрецедентний масовий голод серед цих видів.

Як пише Newsweek, згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Science, у зникненні крабів у Беринговому морі винне глобальне потепління.

Дослідження показало, що морські хвилі тепла, викликані зміною клімату Землі, сприяли загибелі крабів у період з 2018 по 2021 рік. Краби зникли стадами після періоду історично високої чисельності та кількох теплових хвиль у морі. Автори дослідження припускали, що краби перемістилися в іншу частину моря, але результати показали, що це малоймовірно.

Відео дня

"Отже, малоймовірно, що всі зниклі з шельфу краби знаходяться на схилі. Враховуючи ці спостереження, імовірним винуватцем основної частини колапсу є смертність", - йдеться в дослідженні.

Дослідження виявило, як морські теплові хвилі сприяли зменшенню кількості "екологічно та комерційно важливих видів". Хоча температура моря залишалася в тепловому діапазоні крабів, це значно збільшило потреби цього виду в калоріях.

"Це збільшення в поєднанні з обмеженням ареалу призвело до несподіваного масового голоду", - йдеться в дослідженні.

Дослідження опублікувало дві карти (одна за 2018 рік, а інша за 2021 рік), які показують зміну щільності краба-стригуна на східному шельфі Берингового моря. На карті 2018 року кластери червоного кольору позначають райони, де популяція снігових крабів була в достатку. Однак карта 2021 року показала, що їхня чисельність істотно скоротилася.

До масового голоду надмірний вилов риби вважався найбільшою загрозою для цього виду. Ця загроза тепер змінилася.

"Надмірний вилов риби історично був найбільшою загрозою для глобального рибальства, але в багатьох частинах світу цю проблему можна вирішити шляхом ретельного управління. Зміна клімату є наступною екзистенційною кризою для рибальства, а снігові краби є яскравим прикладом того, як швидко перспективи популяції можуть змінитися. У 2018 році прогнозувалося, що улови зростуть до рівня, що не спостерігався десятиліттями. Три роки по тому популяція різко скоротилася", - йдеться в дослідженні.

Снігові краби - що відомо

За кілька днів до публікації дослідження Департамент риби та дикої природи Аляски знову скасував сезон видобутку снігових крабів, оскільки незліченна кількість крабів зникла з Берингового моря.

Згідно зі звітом Інституту маркетингу морепродуктів Аляски, до настання голоду індустрія крабів-стригунів оцінювалася більш ніж в 200 мільйонів доларів.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), снігові краби можуть жити до 20 років.

Краби харчуються "майже всім, що вони можуть зловити і розламати своїми клешнями, включаючи рибу, креветок, крабів, черв'яків, молюсків, ніжних зірок, равликів, водорості і губки", відзначають в NOAA. "Вони також збиратимуть все мертве, що знайдуть".

Зміна клімату - вимирання видів

Зміна клімату вже негативно вплинула на сільськогосподарський сектор у всьому світі, і надалі може вплинути на всі його напрямки: від пшениці до кави і винограду.

Підвищення температури води та посуха призвели до загибелі різних видів. Наприклад, нещодавно у Бразилії загинули понад 150 річкових дельфінів через надмірно нагріту воду.

Вас також можуть зацікавити новини: