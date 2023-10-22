У період з 2018 по 2021 рік загинули мільярди крабів / фото ua.depositphotos.com

Науковці пов'язали зникнення 10 мільярдів снігових крабів (або крабів-стригунів) у Беринговому морі з кліматичним явищем, яке викликало безпрецедентний масовий голод серед цих видів.

Як пише Newsweek, згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Science, у зникненні крабів у Беринговому морі винне глобальне потепління.

Дослідження показало, що морські хвилі тепла, викликані зміною клімату Землі, сприяли загибелі крабів у період з 2018 по 2021 рік. Краби зникли стадами після періоду історично високої чисельності та кількох теплових хвиль у морі. Автори дослідження припускали, що краби перемістилися в іншу частину моря, але результати показали, що це малоймовірно.

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"Отже, малоймовірно, що всі зниклі з шельфу краби знаходяться на схилі. Враховуючи ці спостереження, імовірним винуватцем основної частини колапсу є смертність", - йдеться в дослідженні.

Дослідження виявило, як морські теплові хвилі сприяли зменшенню кількості "екологічно та комерційно важливих видів". Хоча температура моря залишалася в тепловому діапазоні крабів, це значно збільшило потреби цього виду в калоріях.

"Це збільшення в поєднанні з обмеженням ареалу призвело до несподіваного масового голоду", - йдеться в дослідженні.

Дослідження опублікувало дві карти (одна за 2018 рік, а інша за 2021 рік), які показують зміну щільності краба-стригуна на східному шельфі Берингового моря. На карті 2018 року кластери червоного кольору позначають райони, де популяція снігових крабів була в достатку. Однак карта 2021 року показала, що їхня чисельність істотно скоротилася.

Падіння популяції снігових крабів на сході Берингового моря / інфографіка science.org

До масового голоду надмірний вилов риби вважався найбільшою загрозою для цього виду. Ця загроза тепер змінилася.

"Надмірний вилов риби історично був найбільшою загрозою для глобального рибальства, але в багатьох частинах світу цю проблему можна вирішити шляхом ретельного управління. Зміна клімату є наступною екзистенційною кризою для рибальства, а снігові краби є яскравим прикладом того, як швидко перспективи популяції можуть змінитися. У 2018 році прогнозувалося, що улови зростуть до рівня, що не спостерігався десятиліттями. Три роки по тому популяція різко скоротилася", - йдеться в дослідженні.

Снігові краби - що відомо

За кілька днів до публікації дослідження Департамент риби та дикої природи Аляски знову скасував сезон видобутку снігових крабів, оскільки незліченна кількість крабів зникла з Берингового моря.

Згідно зі звітом Інституту маркетингу морепродуктів Аляски, до настання голоду індустрія крабів-стригунів оцінювалася більш ніж в 200 мільйонів доларів.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), снігові краби можуть жити до 20 років. 

Краби харчуються "майже всім, що вони можуть зловити і розламати своїми клешнями, включаючи рибу, креветок, крабів, черв'яків, молюсків, ніжних зірок, равликів, водорості і губки", відзначають в NOAA. "Вони також збиратимуть все мертве, що знайдуть".

Зміна клімату - вимирання видів

Зміна клімату вже негативно вплинула на сільськогосподарський сектор у всьому світі, і надалі може вплинути на всі його напрямки: від пшениці до кави і винограду.

Підвищення температури води та посуха призвели до загибелі різних видів. Наприклад, нещодавно у Бразилії загинули понад 150 річкових дельфінів через надмірно нагріту воду.

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