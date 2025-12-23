В Україні обвалилися ціни на капусту: скільки зараз коштує овоч

Сьогодні капусту пропонують в середньому на 85% дешевше, ніж рік тому.

Ціни на капусту в Україні знову знизилися. Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit.

Цього тижня власники необладнаних сховищ активно розпродавали запаси, оскільки тепла погода призвела до стрімкого падіння якості овочу. Ціни на таку продукцію виробники готові були знижувати до 1,5 грн/кг ($0,04/кг).

Якісну капусту фермери не погоджувалися продавати дешевше за 2-8 грн/кг ($0,05-0,19/кг). В середньому це на 23% дешевше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

За словами фахівців, інтерес до закупівель знижується, адже на ринку присутні великі обсяги товару. Фермерів турбує падіння цін на капусту. Деякі з них не поспішають продавати свій товар, оскільки сподіваються на більш високі ціни в майбутньому.

Варто також додати, що зараз капусту пропонують в середньому на 85% дешевше, ніж рік тому, що пов’язують із загальним збільшенням виробництва овочу.

Річ у тім, що багато господарств цього року вирішили збільшити площі під капустою. При цьому якість овочу постраждала через несприятливу погоду. Така продукція не може довго зберігатися, через що фермери змушені збувати великі партії некондиційної капусти.

Ціни на капусту в супермаркетах України

В АТБ овоч віддають по 7,95 грн/кг.

У Varus капусту можна купити по 7,90 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 14 гривень за кілограм.

Нещодавно в Українському клубі аграрного бізнесу повідомили, що ціни на м’ясо та м’ясні вироби в Україні за рік збільшилися подекуди на 45%, а до кінця зими можуть додати ще 5-7%. За словами фахівців, сьогодні саме у м’ясній галузі найбільше відчувають тиск виробничих витрат. Ціни на курятину зростають через удорожчання кормової бази, а високі ціни на яловичину пояснюють дефіцитом худоби.

Також повідомлялося, що середня ціна сала в кінці року становить 272 грн/кг. Таким чином, за рік воно додало у ціні 16%.

