Серед фруктів спостерігався підвищений попит на мандарини.

Гуртові ціни на овочі в Україні за тиждень здебільшого не змінилися, за винятком різкого подорожчання огірків та більш помірного – солодкого перцю.

Аналітики проекту EastFruit повідомили, що кілограм огірків, який тиждень тому продавали в діапазоні 90-120 гривень, зараз коштує значно дорожче – 130-150 гривень. При цьому ціна на помідори залишається стабільною – 70-100 грн/кг.

Солодкий перець додав в вартості 10 гривень відносно минулого понеділка. Зараз його торгують по 100-120 грн/кг, хоча попередня ціна була 90-110 грн/кг.

Дещо розширився ціновий діапазон на буряк – з 8-9 до 8-10 грн/кг. А от решта овочів борщового набору в ціні не змінилася. Кілограм картоплі коштує, як і раніше, 9-12 грн/кг.

Всі види капусти також продають по цінам тижневої давнини, зокрема, білокачанну по 6-10 грн/кг, цвітну по 25-35 грн/кг та броколі по 70-90 грн/кг.

Цінове затишшя спостерігається протягом тижня і на ринку фруктів. Єдина позиція, вартість якої змінилася – це мандарини. Через поступове зростання попиту перед святами верхня стеля цін на них зросла – з 65-95 до 65-100 грн/кг.

Кілограм сала в Україні здорожчав за рік на 16%. Зараз його продають в середньому по 272 гривні, в той час як в кінці 2024 року його вартість становила 234 гривні. Цікаво, що 2023 року сало було дорожчим, ніж рік тому, і коштувало 252 грн/кг.

Водночас у порівнянні з минулим роком в Україні різко здешевшали овочі через гарний врожай. Через це деякі традиційні різдвяні страви на Святвечір також будуть дешевшими в приготуванні – вареники з капустою здешевшали на 47%, картопля з часником – на 40%, а вінегрет та пісний борщ – на 18%.

