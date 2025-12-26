В Україні раптово перед святами почала дешевшати картопля: скільки коштує кілограм

Картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 61% дешевше, ніж роком раніше.

Відпускні ціни в Україні на картоплю почали знижуватися всупереч надіям фермерів на подорожчання овоча перед новорічними святами. На ринку спостерігається зниження торгової активності.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що оптові компанії не бачать причин для підвищення цін і збільшення обсягів закупівель картоплі, тому що попит помітно знизився.

Так, на сьогоднішній день якісна картопля надходить у продаж у діапазоні 6-12 грн/кг ($0,14-0,29/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Приводом для зниження цін стало не тільки ослаблення попиту на овоч, а й стабільні поставки з місцевих господарств. При цьому більшість ключових гравців ринку відзначають низьку якість картоплі, що своєю чергою, вплинуло на темпи її збуту.

Варто зазначити, що на сьогодні картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 61% дешевше, ніж наприкінці грудня 2024 року.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

У Varus овоч можна купити по 11,90 грн/кг.

При цьому в АТБ її віддають по 9,99 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 16 гривень за кілограм.

