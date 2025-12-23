Ціни на огірки в Україні знову рвонули вгору: скільки зараз коштує кілограм

Українців попередили, що огірки, найімовірніше, дорожчатимуть надалі.

Ціни в Україні на огірки знову зростають. Одна з головних причин подорожчання - обмежена пропозиція овочів від зовнішніх постачальників.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що більшість українських комбінатів уже завершили сезон продажів, а поставки імпортної продукції, зокрема з Туреччини, нестабільні.

Таким чином, на сьогоднішній день тепличні огірки на українському ринку пропонують до продажу по 110-140 грн/кг ($2,60-3,31/кг), що в середньому на 20% дорожче, ніж минулого тижня.

За словами учасників ринку, зниження цін на огірки призвело до збільшення попиту на них за обмеженої пропозиції. Наразі в Україні здебільшого продають турецький овоч, а зростання цін відзначається і там.

Українців попередили, що огірки, найімовірніше, дорожчатимуть і надалі, тому що попит на тепличні овочі зростає, оскільки оптові компанії та роздрібні мережі готуються до новорічних свят, що також провокує зростання цін. На сьогоднішній день тепличні огірки в Україні вже надходять у продаж в середньому на 33% дорожче, ніж роком раніше.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У Varus овоч можна купити по 119,90 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч продають по 119,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 112 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Оптові ціни на овочі в Україні за тиждень здебільшого не змінилися, за винятком різкого подорожчання огірків і помірнішого - солодкого перцю.

При цьому ціни на капусту на українському ринку обвалилися. Власники необладнаних сховищ активно розпродавали запаси, оскільки тепла погода призвела до стрімкого падіння якості овоча.

