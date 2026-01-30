Через брак поставок з Туреччини в Україні суттєво здорожчали огірки: які ціни зараз

Овочі вже на 61% дорожче, ніж рік тому.

Ціни в Україні на огірки від постачальників сягнули діапазону 120-150 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Попит на тепличні огірки в Україні лишається стабільно високим, при цьому їхня пропозиція суттєво скоротилася, що веде до здорожчання товару. Тепличні овочі наразі реалізують лише поодинокі українські комбінати. Головним постачальником на внутрішньому ринку залишається Туреччина.

Водночас ціни на тепличні огірки зросли і в самій Туреччині. Тож на поточному тижні імпортні огірки на внутрішній ринок надходили малооб'ємними партіями і занизької якості.

Відео дня

Загалом ціни на огірки в Україні в середньому на 61% перевищує показники січня 2025 року. Втім, аналітики прогнозують, що подібна цінова ситуація тимчасове явище. Вже наступного тижня ціни на тепличний огірок можуть стабілізуватися після нормалізації поставок турецької продукції.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Імпортний турецький огірок пропонують придбати в Novus за 144 грн/кг.

Огірок екстра в Сільпо коштує 179 грн/кг.

В АТБ огірки з Туреччини продають по ціні 169,89 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

В Україні другий тиждень поспіль дорожчає морква. Її вартість за попередні сім днів зросла в середньому на 26%. При цьому ціни на моркву все ще набагато поступаються показникам січня минулого року, коли цей овоч коштував значно дорожче.

Аналогічна ситуація і з деякими іншими овочами борщового набору. Так, ціни на картоплю теж пішли вгору в середині січня після тривалого плато. Загальна тенденція овочів борщового набору до здорожчання пов’язана з браком потужностей для зберігання цієї продукції у фермерів.

