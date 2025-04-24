В Україні несподівано обвалилися ціни на огірки: скільки коштує кілограм

Овоч подешевшав більш ніж на 40%.

На українському ринку спостерігається обвал цін на тепличні огірки. Про це повідомляє спеціалізований портал EastFruit.

Зараз тепличні комбінати відвантажують огірки в діапазоні 45-75 грн/кг ($1,08-1,80/кг) у залежності від сорту, якості та обсягів партій. Це в середньому на 42% дешевше, ніж тиждень тому.

Головні чинники, які призвели до такої динаміки – збільшення обсягів вибірки в українських комбінатах та відносно невисокий попит на овоч. Зараз виробники змушені знижувати ціни, щоб уникнути накопичення нереалізованих обсягів.

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Експерти зазначають, що велику конкуренцію місцевим огіркам складає імпортний продукт з Румунії. При цьому багато хто з імпортерів має великі запаси румунського огірка, так що вони змушені знижувати ціни на свій продукт до 25 грн/кг ($0,60/кг).

Зазначимо також, що відпускні ціни на огірки зараз на 34% нижчі, ніж наприкінці квітня минулого року.

Ціна на огірки в супермаркетах України

В Auchan овощ продають по 99,90 грн/кг.

В АТБ огірки можна купити по 79,89 грн/кг. Слід зауважити, що це ціна зі знижкою.

В Сільпо ціни стартують від 59,90 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

Ціни на буряки в Україні в середньому в 2,5 рази вищі, ніж наприкінці квітня минулого року. Головною причиною цього спеціалісти називають стрімке скорочення пропозиції якісного овочу. Фахівці додають, що купити велику партію буряка стає все більш складно.

Загалом експерти вважають, що ціни на овочі борщового набору будуть знаходитись на доволі високому рівні. Здешевлення популярних овочів можна очікувати лише наприкінці травня – на початку червня, коли почнуться поставки з відкритого ґрунту місцевих овочів нового врожаю.

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