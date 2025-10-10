Ціни на огірки в Україні зростають четвертий тиждень поспіль: скільки тепер коштує кілограм

Зазначається, що на сьогодні вартість огірків на внутрішньому ринку вже в середньому на 27% вища, ніж роком раніше.

Ціни в Україні на огірки стрімко зростають. На вартості овоча позначилося скорочення його обсягів через погану погоду, відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що за тиждень ціни на огірки зросли на 66%, і сьогодні вони надходять у продаж у діапазоні 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Зазначається, що цього тижня вибірки огірка в місцевих теплицях знизилися приблизно в 5 разів порівняно з минулим тижнем.

Відео дня

На думку експертів, ситуація, що склалася на ринку, призведе до того, що імпортери завозитимуть овоч з інших країн уже з наступного тижня. У результаті вартість огірків перестане зростати.

Варто зазначити, що на сьогодні вартість огірків на внутрішньому ринку вже в середньому на 27% вища, ніж роком раніше.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ овоч продають по 89,89 грн/кг.

При цьому в Varus огірки можна купити по 79,90 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни стартують від 75 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни на овочі та фрукти в Україні знову переписали. Другий тиждень поспіль дешевшає ріпчаста цибуля.

Крім того, ціни на капусту цього тижня знову почали знижуватися. На ринку спостерігається надлишок продукції, яка непридатна для тривалого зберігання.

Вас також можуть зацікавити новини: