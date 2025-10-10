Ціни на огірки в Україні зростають четвертий тиждень поспіль: скільки тепер коштує кілограм

Ціни в Україні на огірки стрімко зростають. На вартості овоча позначилося скорочення його обсягів через погану погоду, відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит.
Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що за тиждень ціни на огірки зросли на 66%, і сьогодні вони надходять у продаж у діапазоні 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).
Зазначається, що цього тижня вибірки огірка в місцевих теплицях знизилися приблизно в 5 разів порівняно з минулим тижнем.
На думку експертів, ситуація, що склалася на ринку, призведе до того, що імпортери завозитимуть овоч з інших країн уже з наступного тижня. У результаті вартість огірків перестане зростати.
Варто зазначити, що на сьогодні вартість огірків на внутрішньому ринку вже в середньому на 27% вища, ніж роком раніше.
Ціни на огірки в супермаркетах України
В АТБ овоч продають по 89,89 грн/кг.
При цьому в Varus огірки можна купити по 79,90 грн/кг.
Водночас у Сільпо ціни стартують від 75 гривень за кілограм.
