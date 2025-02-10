Зазначається, що відносно стабільна ситація у фруктовому сегменті.

В Україні минулого тижня подешевшали практично всі овочі борщового набору. Через зниження якості коренеплодів, які перебувають на тривалому зберіганні, впали ціни на картоплю.

Аналітики порталу EastFruit зазначили, що картопля подешевшала з 23-25 гривень за кілограм до 20-25. Аналогічна ситуація спостерігалася і в сегменті ріпчастої цибулі. Овоч подешевшав з 14-15 до 12-14 грн/кг.

Подешевшали морква з 28-32 грн/кг до 25-18 і буряк - з 15-17 до 14-16 гривень за кілограм. Не стала винятком і білокачанна капуста, яка подешевшала з 37-10 до 35-38 грн/кг.

Відео дня

Водночас пекінська капуста продавалася дорожче, ніж тижнем раніше. Цей овоч віддавали по 55-60 грн/кг, хоча раніше його можна було купити по 30-40. Також трохи знизилися ціни на баклажан - з 180-200 до 170-180 грн/кг.

Що стосується фруктів, то ціни збереглися на рівні попереднього періоду.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Цього року українцям доведеться більше витрачати на овочі, молочну продукцію та алкоголь. Найбільше приріст цін у 2025 році демонструють картопля, морква та буряк, а також подорожчали молоко, сметана та масло.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до нового врожайного сезону овочі в Україні подорожчають приблизно ще на 15%.

Вас також можуть зацікавити новини: