Найбільше зросла ціна на цибулю, капусту, яйця, буряк, гречку та олію.

На фоні росту інфляції спостерігається динаміка зростання цін за рік на більшість продовольчих продуктів.

Про це повідомила прес-служба сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, який проаналізував, як змінилися ціни на харчові продукти в українських супермаркетах протягом року.

"За рік у країні суттєво зросли ціни на харчові продукти, у тому числі – на соціально значущі: найбільше подорожчали яйця - на понад 54%, олія - на 35% та цукор - на 34%", - йдеться в повідомленні.

Також подорожчав хліб: рік тому "Український" коштував 24 грн за одиницю, а станом на 10 грудня 2021 року його вартість зросла до 30 грн. Ціна батона піднялася з 17 до 22 грн за штуку.

Зросла в ціні також і молочка: молоко подорожчало на 4%, а вершкове масло - на 14%. Пакет молока об’ємом 900 мл та жирністю 2,6% коштує в середньому 24 грн.

Не уникли подорожчання і м’ясні продукти: яловичина за рік зросла в ціні на 18%, свинина – на 8%, куряче філе – на 22%, а ціла тушка – на 20%.

Серед бакалійних товарів найбільше подорожчала гречка – приблизно на 50%. Борошно подорожчало на 26%, що спричинило зростання в ціні хлібної продукції. Рис та макаронні вироби змінилися в ціні несуттєво.

Читайте такожЕксперти підрахували вартість новорічного столу-2022: на скільки злетіли ціни за рік

Щодо овочів, то найбільше здорожчали деякі складові борщового набору: цибуля, буряк та капуста. Вартість цибулі зросла майже вдвічі (зараз близько 11 грн), а буряк і капуста – на 69% (обидва в середньому коштують 17 грн). Часник також подорожчав – на 68%.

Найменше змінилась ціна на томати – зросла на 4% у порівнянні з минулорічним періодом.

Разом з тим, є овочі, які подешевшали – це перець (на 30%, зараз ціна близько 70 грн/кг) і картопля (на 15%, 7 грн/кг).

На більшість популярних фруктів ціни впали. Найбільше подешевшали яблука – на 30%, зараз їх можна купити приблизно за 14 грн. Банани знизились в ціні несуттєво – на 3%.

Щодо цитрусових, то лимони знизились у вартості на 6%, а апельсини навпаки подорожчали – на 10% (коштують 30-40 грн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у листопаді в річному вираженні - проти листопада 2020 року – становить 10,3%, сповільнившись із 10,9% у жовтні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Альона Кириченко