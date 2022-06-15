В обласній адміністрації розповіли про наявність в торгових мережах солі, цукру, оцту і харчової соди.

У магазинах Одеської області через ажіотажний попит запроваджені обмеження на покупку "в одні руки" солі і цукру.

Про це журналістам повідомили в прес-службі Одеської обласної військової адміністрації з посиланням на замголови ОВА Дмитра Радулова.

Зазначається, що останнім часом в Інтернеті поширюється інформація про ймовірне виникнення дефіциту на такі важливі продукти, як сіль, цукор, а також на оцет столовий і харчову соду. При цьому через війну спостерігається на них ажіотажний попит, що призводить до зростання цін.

За словами Радулова, штучно створений ажіотаж на сіль пояснюється зупинкою роботи одного з найбільших підприємств з солевидобутку в Європі – "Артемсіль", яке зараз простоює через постійні обстріли окупантів. Ця проблема вирішена в повному обсязі за рахунок імпорту солі з Туреччини, Румунії, Польщі та Німеччини.

"Дефіцит, який може виникати в окремих випадках, обумовлений лише попитом", - пояснив Радулов.

Цукру зараз на ринку на 40% більше, ніж торік, а споживачів – на 15% менше, за рахунок того, що населення частково виїхало з країни.

"Для дефіциту цього товару немає підстав. Цукру, виготовленого в 2021/2022 маркетинговому році, вистачить, щоб перекрити потребу України в цьому продукті в повному обсязі. Однак через ажіотажний попит деякі торговельні мережі області запровадили обмеження на реалізацію товарів – не більше 5 кг цукру в "одні руки", а солі – не більше двох пачок", - заявив Радулов.

За його словами, дефіциту оцту зараз немає, продукція регулярно надходить до точок збуту.

Як зазначив чиновник, на оцет може змінюватися тільки ціна, оскільки вона залежить від логістичної складової. Наразі виробництво оцту працює безперебійно. Проблем з поставками сировини (оцтової кислоти) немає.

"Штучна нестача цього продукту в деяких торгових мережах пов'язана із загальним ажіотажем на соціальні товари, який запустив знову ж штучний дефіцит солі. Продаж оцту виріс в три рази. Постачальники збільшили обсяги виробництва і відвантажень – ситуація вже стабілізувалася", - зазначає заступник голови Одеської ОВА.

Він також уточнив ситуацію, пов'язану з продажем харчової соди. Вона в Україні не виробляється і останніми роками імпортувалася на 100%. Вона є в достатній кількості в Туреччині і законтрактована для забезпечення попиту. Наразі в мережах "Копійка", "Таврія", "АТБ", "Сільпо" та інших магазинах Одеської області ці товари є в наявності і законтрактовані в необхідній кількості.

В ОВА просять одеситів не створювати ажіотажний попит.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня стало відомо, що через простій найбільшого в Європі підприємства з солевидобутку "Артемсіль" можна очікувати дефіцит вітчизняної солі.

Наразі на полицях магазинів українських міст відчувається дефіцит солі. А там, де вона є, ціни на неї захмарні.

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