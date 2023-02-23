Країни-члени ЄС втримали торік свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції в Україну.

У 2022 році в Україну було ввезено агропродукції на 6,3 млрд дол., що на 23% менше, ніж у 2021 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав близько 8,2 млрд дол.

Про це повідомив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький.

За його словами, країни-члени ЄС утримали торік свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції в Україну.

Відео дня

"І хоча в результаті повномасштабного вторгнення РФ на територію України вартість поставок з Євросоюзу зменшилася на 17%: з 4064 млн дол. у 2021 році-до 3376 млн дол. у 2022 році, частка країн ЄС перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 53,3%", – зазначив науковець.

Духницький підкреслив, що закупівлі в інших регіонах теж зменшилися. Обсяги імпортних поставок продовольства з країн Азії склали 1237 млн дол. (19,5%), Латинської Америки – 421 млн дол. (6,6%), Африки – 242 млн дол. (3,8%) і СНД – 205 млн дол. (3,2%).

"Починаючи з 2017 року, перше місце в рейтингу основних постачальників агропродукції в Україні утримує Польща. У минулому році вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 881 млн дол., тобто майже на рівні показника 2021 року у 883 млн дол.",- повідомив експерт.

За його підрахунками, в структурі зарубіжних поставок в Україну товарів аграрного сектора традиційно домінують кілька груп продуктів: плоди, ягоди і горіхи (663 млн дол.); Риба і морепродукти (627 млн дол.); алкогольні та безалкогольні напої(490 млн дол.); різні харчові продукти (416 млн дол.); вироби з тютюну (368 млн дол.); залишки, корм для тварин(362 млн дол.); насіння і плоди олійних культур (359 млн дол.); овочі (353 млн дол.).

Експорт зерна під час війни

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції по Чорному морю.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство експортуватимуть до країн Африки та Азії.

У січні 2023 року саботаж РФ призвів до значного скорочення експорту зерна з України.

26 січня в Міністерстві аграрної політики та продовольства України повідомили, що добова кількість виходів завантажених суден по "зерновому коридору" з українських портів впала до антирекордного показника.

21 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна залучить до "зернової угоди" Миколаївський порт.

22 лютого 2023 року стало відомо про те, що Україна ініціює розгляд з Туреччиною і ООН питання про продовження зернового угоди мінімум на один рік.

Вас також можуть зацікавити новини: