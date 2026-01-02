Україна втрачає позиції: за останні пів року експорт зернових різко скоротився

Найбільші проблеми у країни зараз з експортом кукурудзи.

Експорт з України зернових та зернобобових, включно з продуктами їхньої переробки, за останні пів року склав 15 431 тисячу тонн, що на 29,4% менше за показник попереднього року у 21 857 тисяч тонн.

Міністерство економіки з посиланням на дані Державної митної служби зазначило, що найбільше падіння у відсотковому співвідношенні спіткало українську кукурудзу – мінус 39,1%. З липня 2025 року її відправили за кордон 5 957 тисяч тонн, в той час як з липня 2024 року по 3 січня 2025 року – 9 779 тисяч тонн.

Пшениця просіла на 19,2% – її експорт склав 7 905 тисяч тонн замість 9 783 тисяч тонн. Показники ячменю знизилися на 33% – 1 319 тисяч тонн замість 1 968 тисяч тонн.

Жито не належить до ключових експортних культур України. Його за кордон поставили лише 200 тонн у порівнянні з попереднім результатом у 10,8 тисяч тонн.

Експортні проблеми України – головні новини

Українська кукурудза, попри кращий врожаю, почала різко втрачати свої позиції на ринку Європейського Союзу. Причиною стали примхи погоди, яка суттєво затримала темпи збиральної кампанії. В результаті серед постачальників кукурудзи до Європи, Україна опустилася з першого місця на третє, пропустивши вперед Бразилію з великим відривом та США.

Загалом в 2025 році Україна зібрала трохи кращий врожай зернових та олійних культур, ніж в попередньому році. Проте аналітики застерігають: хоча за таких умов експорт мав би також логічно зрости, обстріли російськими окупантами логістичної інфраструктури можуть за негативного сценарію навіть погіршити торговельні показники.

