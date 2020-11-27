Зараз мова не йде про масові вбивства тварин або закриття норкових ферм.

В Україні найближчим часом збираються посилити контроль за ситуацією щодо можливої появи коронавірусу на норкових фермах.

Про це заявила голова Держспоживслужби Владислава Магалецька, повідомляється на сайті Уряду.

Зокрема, буде організовано активний моніторинг щодо можливої захворюваності тварин на фермах.

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За словами Магалецької, за результатами проведення моніторингу прийматимуться подальші кроки, направлені на мінімізацію ризиків поширення захворювання. Також буде опрацьоване питання організації процесу можливості проведення лабораторних досліджень норок на SARS-CoV-2 на основі європейського досвіду.

Глава Держспоживслужби пояснила, що зараз мова не йде про масові вбивства тварин або закриття ферм.

"Звертаюся до всіх: мова не йде про масові вбивства звірів, закриття ферм чи корупційні перевірки. Ніхто не буде створювати проблеми там, де їх нема. Але держава має контролювати ситуацію", - підкреслила Магалецька.

Вона зазначила, що це питання не тільки національної безпеки і здоров'я людей в Україні, але й усього людства.

"Вірус смертельно небезпечний, він мутує і все в більшій кількості країн виникають проблеми із цими тваринами", - наголосила Магалецька.

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Автор: УНІАН