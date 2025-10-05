Рим може втратити один із головних ринків.

Італія бореться за перегляд додаткового антидемпінгового мита США на імпорт макаронних виробів. Це рішення Вашингтона фактично подвоїть ціну на традиційний італійський продукт.

Агентство Reuters пише, що рішення про введення додаткового мита в розмірі 91,74% - результат дослідження, проведеного Міністерством торгівлі США, під час якого американське відомство встановило, що два великих італійських виробники нібито продавали макаронні вироби за несправедливо низькими цінами (демпінг) у період з липня 2023 року по червень 2024 року.

Ці мита стягуватимуться на додаток до 15%-ого податку США на більшість імпортних товарів із 27 країн ЄС і застосовуватимуться із січня 2026 року.

У заяві італійського зовнішньополітичного відомства ідеться про те, що висновки Міністерства торгівлі США і нові мита будуть оскаржувати, а також допомагатимуть компаніям захищати свої права.

США входять до трійки найбільших експортних ринків Італії для макаронних виробів з обсягом експорту майже 800 мільйонів доларів. За даними національного статистичного агентства ISTAT, 2024 року загальний обсяг експорту макаронних виробів з Італії становив понад 4 мільярди євро (4,70 мільярда доларів), водночас за кордон було продано майже 2,5 мільйона тонн.

Варто зазначити, що макаронні вироби - основний продукт кулінарної спадщини Італії та важливий експортний товар.

Мита Трампа проти ЄС - останні новини

Втрати європейської виноробної галузі 2026 року від мит США можуть перевищити мільярд доларів. Середня ціна пляшки вина з Італії, що йде на експорт в Америку, за останні три місяці просіла на 10%. Для американських же ресторанів ціна такої пляшки за два роки вже зросла на 35%.

Водночас президент США ДональдТрамп може послабити мита на скотч, щоб допомогти власній бурбоновій промисловості.

