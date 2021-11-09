Ціна може значно відрізнятись в залежності від того, яке цільове призначення земельної ділянки.

За підсумками перших чотирьох місяців ринку землі середньозважена ціна земель сільськогосподарського призначення склала 42354 гривень за гектар.

Про це повідомив під час прес-конференції експерт Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер.

"Ціна може значно відрізнятись в залежності від того, яке цільове призначення земельної ділянки. Якщо розглядати середньозважену ціну земель "для ведення товарного с/г виробництва", то вона складає 34 тис. грн/га. Медіанна ціна – близько 31 тис. грн/га. Але якщо подивитись на середньозважену ціну земель "для ведення особистого с/г користування", то вона буде в кілька разів вища за медіанну ціну (середньозважена ціна складає 52170 грн/га, медіанна – 22877 грн/га – УНІАН)", - повідомив експерт.

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За словами Нейтера, є дві області-лідера, де ціни на товарну землю є найбільшими, - це Київська та Львівська. Притому, що землі в цих регіонах не найродючіші. Справа в тому, що земельна ділянка може також купуватись із перспективою на подальшу забудову.

Ще одним фактором ціноутворення, як зазначив експерт, є родючість землі. Зважаючи на це, найдорожчі в Україні є землі в Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях.

"Якщо розглядати найродючіші регіони, то для Хмельницької, Вінницької, Полтавської та Черкаської областей середня ціна на землі ОСГ складає 30-35 тис. грн/га, на товарну землю – 37-40 тис. грн/га", - зауважив Нейтер.

Нагадаємо, раніше в уряді прогнозували, що вартість сільськогосподарської землі в Україні досягне близько 50 тис. гривень за гектар.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

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Автор: Альона Кириченко