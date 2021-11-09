За підсумками перших чотирьох місяців ринку землі середньозважена ціна земель сільськогосподарського призначення склала 42354 гривень за гектар.
Про це повідомив під час прес-конференції експерт Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер.
"Ціна може значно відрізнятись в залежності від того, яке цільове призначення земельної ділянки. Якщо розглядати середньозважену ціну земель "для ведення товарного с/г виробництва", то вона складає 34 тис. грн/га. Медіанна ціна – близько 31 тис. грн/га. Але якщо подивитись на середньозважену ціну земель "для ведення особистого с/г користування", то вона буде в кілька разів вища за медіанну ціну (середньозважена ціна складає 52170 грн/га, медіанна – 22877 грн/га – УНІАН)", - повідомив експерт.
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За словами Нейтера, є дві області-лідера, де ціни на товарну землю є найбільшими, - це Київська та Львівська. Притому, що землі в цих регіонах не найродючіші. Справа в тому, що земельна ділянка може також купуватись із перспективою на подальшу забудову.
Ще одним фактором ціноутворення, як зазначив експерт, є родючість землі. Зважаючи на це, найдорожчі в Україні є землі в Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській та Черкаській областях.
"Якщо розглядати найродючіші регіони, то для Хмельницької, Вінницької, Полтавської та Черкаської областей середня ціна на землі ОСГ складає 30-35 тис. грн/га, на товарну землю – 37-40 тис. грн/га", - зауважив Нейтер.
Нагадаємо, раніше в уряді прогнозували, що вартість сільськогосподарської землі в Україні досягне близько 50 тис. гривень за гектар.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
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