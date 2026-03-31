Ринок землі в Україні: на які ділянки значно зросли ціни

Пропозиція з ділянками для сільськогосподарського призначення скоротилась.

У лютому 2026 року на ринку землі в Україні зафіксували неоднорідну динаміки зміни вартостей ділянок. Найбільше дорожчають ділянки для сільського господарства та забудови, особливо великої площі.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, в порівнянні з лютим 2025 року, у сегменті землі сільськогосподарського призначення помітно додали у вартості земельні ділянки понад 5 000 квадратних метрів.

Зазначається, що медіанна ціна ділянки площею 80 соток стала вищою на 69% - до 18,4 тис. дол. Щодо інших ділянок, які також помітно подорожчали: 70 соток +58% - до 16,4 тис. дол.; 50 соток +57% - до 12,2 тис. дол.; 40 соток +22% - до 13,2 тис. дол.

Водночас ділянки площею від 10 до 30 соток здорожчали менш суттєво. Зокрема, для ділянок у 10 соток ціни зросли на 16% – до 7,6 тис. дол., для 20 соток – на 10% (до 8,1 тис. дол.), а для 30 соток – також на 16% (до 9,4 тис. дол.).

При цьому пропозиція з ділянками для сільськогосподарського призначення скоротилась від -1% до -9%. Зростання кількості оголошень про продаж фіксували лише на ділянки площею 70 та 90 соток (на 14% та 15% відповідно).

Зазначимо, що, за даними "Опендатабот", в Україні середня вартість гектару за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тис. грн за гектар.

Земля житлової та суспільної забудови

За даними дослідження "OLX Нерухомість", помітно подорожчала і земля для житлової та суспільної забудови. У цьому сегменті ціни по Україні стали вищими майже на всі ділянки, у порівнянні з минулорічними показниками. Найбільше зростання на землі під забудову площею 90 соток (+60%) - до 40,7 тис. дол., а також 80 соток (+38%) - до 45,4 тис. дол.. На +25% зросла медіанна вартість землі під забудову площею 1 га (55,4 тис. дол.).

У межах від 14% до 17% спостерігається здорожчання на ділянки площею 10 соток (14 тис. дол.), 20 соток (13,8 тис. дол.), 30 соток (14 тис. дол.), 40 соток (19,2 тис. дол.). Незмінною лишилась медіанна вартість ділянки під забудову площею 60 та 70 соток (23,5 тис. дол. та 30,5 тис. дол.).

Аналогічно до ділянок сільськогосподарського призначення, на ділянки під житлову та суспільну забудову рівень пропозиції знизився, у порівнянні з лютим 2025 року. Найбільш суттєвий спад фіксується на ділянках площею 10 соток - 11% у кількості оголошень про продаж на платформі.

Земля для промисловості, транспорту та іншого призначення

Третій за кількістю оголошень на OLX Нерухомість - сегмент землі для промисловості, транспорту та іншого призначення. Тут, на відміну від двох попередніх сегментів, спостерігається дещо інша динаміка, а саме зниження медіанних цін на деякі площі.

Спад медіанної вартості фіксується на ділянки площею:

60 соток (-36%) - до 73,8 тис. дол.;

1 га (-30%) - до 70,8 тис. дол.;

50 соток (-25%) - до 53,6 тис. дол.;

5 соток (-11%) - до 35,4 тис. дол.

Натомість на +35% зросла медіанна ціна ділянок площею 80 соток - до 166 тис. дол. На +18-19% – ділянок площею 10 та 20 соток (до 35,9 тис. дол. та 50,2 тис. дол. відповідно).

Іншу динаміку у цьому сегменті фіксується і щодо рівня пропозиції. Подекуди кількість оголошень стала вищою, наприклад, на ділянки площею 1 га, а на певні площі – нижчою, зокрема, на площі 40, 50, 70, 80 соток.

"Наразі ринок землі розвивається нерівномірно: найбільше дорожчають ділянки для сільського господарства та забудови, особливо ті, що мають велику площу. Рівень пропозиції при цьому знижується. Водночас з промисловими землями ситуація менш стабільна: щодо кількості оголошень про продаж та медіанних цін спостерігаємо показники як зростання, так і спаду на різні площі", - резюмували експерти.

Ринок землі в Україні – останні новини

За даними "Опендатабот", українці за чотири роки роботи ринку загалом вже інвестували в сільськогосподарські землі понад 30 млрд грн.

В Мінекономіки повідомляли, що за результатами минулого року, найдорожчі паї було зафіксовано в західних та центральних регіонах України: Івано-Франківська область – до 165 615 грн/га; Тернопільська область – до 126 068 грн/га; Львівська та Вінницька області – понад 80-100 тис. грн/га.

