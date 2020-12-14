Також продовжено і рішення про знищення ввезеної в Росію санкційної продукції.

Рішенням уряду Росії продовжено термін дії спеціальних економічних заходів (продовольче ембарго) до 31 грудня 2021 року.

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Про це повідомляє "Главред".

Рішення прийнято відповідно до Указу президента РФ Володимира Путіна від 21 листопада 2020 року, йдеться в документах, розміщених на російському порталі правової інформації.

При цьому до 31 грудня 2021 року продовжено і рішення про знищення ввезеної санкційної продукції.

Відповідну постанову уряду РФ підписано 9 грудня.

Як відомо, раніше президент Росії Володимир Путін продовжив економічні санкції проти західних країн до кінця 2021 року.

"Продуктове ембарго" продовжено щодо країн, які прийняли антиросійські санкції, в тому числі України.

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Автор: УНІАН