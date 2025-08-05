Через швидке поширення комах введено карантин.

У Миколаївській області введено карантинний режим через нового шкідника - картопляну міль. Личинки комахи полюбляють поласувати листям картоплі та томатів, а втрата врожаю накрутить ціни на овочі.

У Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів(Держпродспоживслужба) Миколаївської області повідомили, що шкідника помітили в с. Себине, Костянтинівської сільської ради Миколаївського району.

Зазначається, що гусениці з'їдають листям, стеблами рослин і навіть бульби картоплі. На півдні України в польових умовах за сезон може бути 4-5 поколінь картопляної молі, а тривалість розвитку одного покоління становить від 20 до 60 днів. Крім того, у сховищах шкідник продовжує розвиватися і псувати картоплю.

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Також у селі Шевченкове, Шевченківської сільської ради помічена південноамериканська томатна міль. Її гусениці живляться всіма частинами рослин на всіх стадіях росту. У результаті втрати врожаю можуть сягати 100%. При цьому вона дуже швидко розмножується. За рік може вирости 12 поколінь.

Зі свого боку, як повідомляли в Держпродспоживслужбі, від Херсонської області відступила сарана - наслідки ліквідовано.

Сарана в Україні - останні новини

В Україні помітили цілі зграї сарани, що налякало як звичайних українців, так і фермерів. Кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Віктор Бригадиренко розповів, що основною причиною розмноження сарани стала посушлива через зміни клімату весна.

Водночас у Держпродспоживслужбі відповіли, заспокоїли тих, хто переймався через те, що буде з посівами через нашестя сарани. Там наголосили, що основне джерело харчування сарани - очерет і дикорослі трави.

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