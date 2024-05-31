На українському ринку зросли ціни на тепличні томати.

Цього тижня ціни на томати в українських тепличних комбінатах підвищилися до 60-75 грн/кг ($1,48-1,85/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

За інформацією EastFruit, через обмежену пропозицію попит на тепличні томати трохи підвищився, що й дало змогу виробникам підняти відпускні ціни.

Крім того, експерти зазначили, що ціни на томати могли підскочити через зменшення пропозиції на ринку, не тільки з місцевих тепличних комбінатів, а й скорочення імпорту.

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Також на ціни вплинув стабільний попит на помідори з боку оптових компаній і роздрібних мереж. Попри чергове подорожчання, тепличний томат в Україні сьогодні надходить у продаж у середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці травня минулого року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

24 травня повідомлялося, що на ринку відзначалося стрімке зростання цін на садову полуницю. Так, її на ринку пропонували до продажу по 65-100 грн/кг.

29 травня стало відомо, що в Україні зберігалася тенденція зниження цін на ранню білокачанну капусту.

Також в Україні зафіксували зниження цін на черешню. Станом на 27 травня її продавали за ціною від 100 до 140 грн/кг.

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