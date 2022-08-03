Наступні кораблі вже готові до відправки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що станом на зараз "зернова ініціатива" з експорту українського збіжжя виконується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу за підсумками переговорів у Києві.

"Станом на зараз, домовленості, досягнуті в рамках так званої "зернової ініціативи", виконуються. Я нагадаю, що Україна стала першою з усіх учасників цієї домовленості, яка повністю була готова до виконання всіх пунктів, і ми неухильно будемо і надалі виконувати цю домовленість. Вона вигідна українським фермерам. Вона вигідна українській економіці, і вона вигідна світу", - наголосив Кулеба

Міністр зазначив, що зараз саме Україна у буквальному сенсі є рятівником світу від подальшого зростання цін на продукти харчування і від голоду в окремих країнах.

"Наступні кораблі вже готові до відправки. Вони будуть вирушати з портів, які беруть участь в "зерновій ініціативі" відповідно до погодженого графіка, і сподіваємося, що все працюватиме, і Російська Федерація не зробить ніяких кроків, які б зруйнували ці домовленості, що були так важко досягнуті за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини", - заявив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

29 липня Кубраков повідомив, що 10 суден з українським зерном у портах "Одеса" та "Чорноморськ" вже готові до відправки.

1 серпня вранці з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. тоннами української кукурудзи. Сьогодні, 3 серпня, це судно вже покинуло Чорне море і через Босфорську протоку прослідувало далі.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що проходження судна з українським збіжжям через Босфорську протоку - це лише перший крок до того, аби встановити безпеку продовольства в світі.

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