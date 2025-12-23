Свинину ввозили переважно з Польщі, Нідерландів та Данії.

У січні-листопаді цього року Україна імпортувала 28,4 тисячі тонн свинини, що в 12,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2024-го. У грошовому еквіваленті імпорт зза цей період також збільшився у 12,9 раза, до 70,8 млн. доларів.

Портал AgroTimes, посилаючись на дані Державної митної служби, повідомляє, що головними торговельними партнерами України тут виступають Польща, Нідерланди та Данія. Найбільше свинини ввезли з Данії ‒ майже 58% від загального обсягу.

Також повідомляється, що у січні-листопаді Україна експортувала 2,2 тис. тонн свинини ‒ на 21,4% менше, ніж торік. У грошовому еквіваленті експорт за 11 місяців знизився на 4,3%, до 6,6 млн доларів.

Головним партнером України виступають Об'єднані Арабські Емірати, на які припало 33,9% експортованої свинини. Друге місце посідає Гонконг (16,9%), третє ‒ Бахрейн (16,6%).

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, головна причина активного імпорту свинини - скорочення поголів'я свиней взимку. Це призвело до того, що на внутрішньому ринку виник дефіцит пропозиції, а ціни на популярний продукт зросли.

Нагадаємо, свинина в Україні почала дорожчати ще навесні-влітку. Якщо минулого року це м'ясо коштувало в магазинах у середньому не дорожче, ніж 200 грн/кг, то вже з травня ціну нижче 250 грн/кг знайти було складно.

Варто сказати, що загалом ціни на м’ясо та м’ясні вироби в Україні за рік зросли подекуди більш ніж на 40%. На думку фахівців, до кінця зими ціни можуть додати ще 5-7%.

