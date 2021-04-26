Північно-Кримський канал перейде у підпорядкування Мінагрополітики для реалізації національного проекту зі зрошення та меліорації.

Північно-Кримський канал, який використовувався для поставок води до Криму, перейде в підпорядкування Міністерства аграрної політики та продовольства і буде використовуватися для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини.

Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко, повідомляє прес-служба відомства.

"Північно-Кримський канал, який до 2014 року забезпечував Автономну Республіку Крим прісною водою, наразі використовується тільки для зрошення і забезпечення водою аграріїв Херсонщини. Що стосується Криму, то зазначу, що відновлення водопостачання Криму не буде, і таких переговорів з представниками Російської Федерації не велося ані з боку Мінагрополітики, ані Міністерства навколишнього середовища", - сказав Лещенко.

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При цьому міністр зазначив, що останнім часом з боку РФ здійснюється інформаційне нагнітання навколо теми водопостачання окупованого Криму. Зокрема, в ЗМІ поширюється неправдива інформація про те, що нібито Держводагентство переходить у підпорядкування Держрибагентства, яке нібито веде активні переговори з РФ щодо поставок прісної води до Криму.

"Хочу запевнити, що Північно-Кримський канал переходить у підпорядкування Мінагрополітики, і це обумовлено реалізацією Національного пілотного проекту зі зрошення та меліорації. Основним завданням цього року в питанні розвитку іригаційних систем є запуск пілотних проектів у трьох областях - Херсонській, Одеській та Миколаївській", - зазначив міністр.

Лещенко наголосив, що будь-які інші трактування причин зміни форми управління Північно-Кримським каналом є безпідставними.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2020 року Кабінет міністрів затвердив план реалізації Стратегії зрошення і дренажу в Україні на період до 2030 року. На думку уряду, реалізація стратегії дозволить залучити інвестиції в сферу меліорації.

Проблеми з питною водою в Криму після окупації

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинено.

Після окупації Криму Росією в 2014 році поставку води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

Минулого року ситуація з водопостачанням в Криму досягла критичного рівня через посуху й обміління водосховищ. У багатьох містах і селах окупаційна влада запровадила обмеження на подачу води.

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Автор: Ганна Нагорна