Олег Устенко зазначив, що інфляційні процеси на світовому ринку відображаються на всіх країнах.

Українцям необхідно готуватися до зростання цін на продукти на 10-20%. Причина криється у високих інфляційних ризиках на світових ринках.

Про це повідомив радник президента України Олег Устенко в матеріалі РБК-Україна.

"Ціна на продукти піде вгору на 10-20%, якщо судити за форвардними контрактами. Зерно, цукор, какао боби - все йде вгору. Це дасть ефект на всі країни, які імпортують інфляцію, а Україна в їх числі", - зазначив Устенко.

Крім того, зазначено, що інфляція носить не монетарний, а товарний характер, тому Нацбанку буде вкрай складно впливати на неї.

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Споживча інфляція в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - становила 10,0%, сповільнившись з 10,3% у листопаді. З початку 2021 року, за січень-грудень, інфляція склала 10%.

Наприкінці грудня Кабінет Міністрів вніс хлібний батон та соняшникову олію до переліку товарів, продавці яких повинні заздалегідь декларувати їх подорожчання.

На тлі постійного зростання цін на продукти в уряді заговорили про впровадження "продуктових карток". Вони передбачені для громадян з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, але і в електронному - в додатку "Дія". Ймовірно, ці картки будуть схожі на "Карту киянина" та картки "еПідтримка" (1000 гривень за вакцинацію), які вже діють в Україні.

Картки видаються для допомоги населенню, адже всі продукти стрімко дорожчають. Особливо швидко зростають ціни на яйця, свинину, соняшникову олію. Такі талони діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі".

Поки що влада не назвала критерії отримання продуктових карток. Відомо, що талони призначаються для малозабезпечених. За різними підрахунками, в Україні наразі налічується від 20% до 50% бідного населення.

12 грудня Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів. Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями мають щотижня моніторити закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, яка потрапила до затвердженого переліку.

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