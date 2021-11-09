Зокрема яйця подорожчали на 32%.

В Україні у жовтні в річному вираженні, у порівнянні з жовтнем 2020 року, зросла вартість багатьох продуктів. Зокрема "злетіли" ціни на соняшникову олію та цукор, вони зросли на 57,4% і 48,3% відповідно.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Також зазначається, що ціни на яйця зросли на 32,4%, хліб подорожчав на 18,2%, м'ясо – на 12,7%, макарони – майже на 10%.

Водночас фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожчими на 13,5%.

Читайте такожВ Україні стрімко дорожчає популярний овоч: тенденції невтішніПідвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 18,8% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 47,2%. Також зросла ціна на електроенергію - її вартість збільшилася на 26,5%.

Ціни на транспорт зросли на 11,8% в першу чергу внаслідок подорожчання пального і мастил на 33,9%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 16,6%, залізничному – на 12,1%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у жовтні в річному вираженні, у порівнянні з жовтнем 2020 року, становить 10,9%, незначно сповільнившись із 11% у вересні. Окрім цього в Україні зросли ціни на крупи.

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Автор: Богдан Слуцький