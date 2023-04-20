До Чехії імпортовано лише 4 тис. тонн пшениці, що становить менше 0,1% внутрішнього виробництва.

Перевірки чеських наглядових органів зерна, м’яса чи яєць з України не виявили незадовільного зразка, тому забороняти імпорт цих продуктів, як це зробили Польща, Словаччина та інші країни, немає підстав.

Як пише видання Ceske Noviny, про це повідомив міністр сільського господарства Чехії Зденек Некула. Він уточнив, що кожна проба імпортної їжі аналізується на наявність понад 400 залишків діючих речовин. В основному це тести на наявність мікотоксинів або залишків пестицидів, усі зразки також перевіряються на наявність у них важких металів, таких як свинець або кадмій.

Некула зазначив, що останніми днями з'являється багато дезінформації на тему імпорту сільськогосподарської продукції з України. Він нагадав, що до Чехії імпортовано лише 4 тис. тонн пшениці, що становить менше 0,1% внутрішнього виробництва.

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Заборона імпорту українського зерна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Вже наступного дня вони повідомили, що заборона стосуватиметься також транзиту зерна в інші країни.

Угорщина також оголосила про заборону імпорту зерна з України, але дала обіцянку зберегти транзит агропродукції. В Єврокомісії розкритикували рішення країн, назвавши їх неприйнятними.

Вже 17 квітня Словаччина також вирішила призупинити імпорт зерна та інших окремих товарів з України.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький спрогнозував, що український аграрний експорт може скоротитись приблизно на 8-10% внаслідок призупинення імпорту агропродукції Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Згодом стало відомо, що Польща відновить транзит зерна в ніч на 21 квітня.

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