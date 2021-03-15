Станом на 15 березня Україна експортувала 33,41 млн тонн зерна, що на 9,9 млн тонн менше, ніж на таку ж дату роком раніше.

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2020 - червень 2021) станом на 15 березня експортувала 33,41 млн тонн зерна, що на 9,9 млн тонн, або майже на чверть менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Про це свідчать дані Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 13,88 млн тонн (-3,2 млн тонн у порівнянні з торішнім показником), жита - 1,7 тис.тонн (-3,3 тис. тонн), кукурудзи - 14,9 млн тонн (-6,6 млн тонн).

Також ячменю експортовано на 56 тис. тонн менше, ніж роком раніше, - 4,04 млн тонн.

Експорт українського борошна відстає від торішнього показника у 2,7 раза. На поточну дату українські агровиробники відправили на експорт 94,3 тис. тонн борошна, що на 169 тис.тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує експорт зернових у поточному маркетинговому році на рівні 45,42 млн тонн, що на 20,5% менше, ніж у попередньому МР (57,2 млн тонн).

Мінекономіки та учасники зернового ринку затвердили граничний обсяг експорту пшениці в поточному маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) на рівні 17,5 млн тонн, жита – на рівні 16 тис.тонн, а кукурудзи – 24 млн тонн.

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Автор: Ганна Нагорна