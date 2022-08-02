Посольство України пропонує Лівану ціни, які вдвічі нижчі за ринкові.

Україна запропонувала Лівану купити вкрадене Росією зерно і борошно. Країна може купити наші товари за цінами, які вдвічі нижче ринкових.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Лівані в Twitter.

Відзначається, що Україна пропонує Лівану купити зерно і борошно, щоб ці вкрадені Росією товари просто не зіпсувалися.

"За погодженням з власниками продукції в Україні на борту "Odyssia", а також щоб уникнути псування награбованого зерна і збереження його в Лівані, Посольство України направило уряду Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за наступними цінами: Борошно пшеничне 350$ за тонну Ячмінь 180$ за тонну. Ціни в два рази нижче ринкових", - зазначили в посольстві.

Домовленість про експорт зерна з України: деталі

22 липня в Стамбулі було підписано угоду про розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною.

Термін дії угоди становить 120 днів з можливістю продовження. Українські та російські військові схвалили маршрути вивезення. Військового супроводу вантажів не передбачено. Судна, що йдуть в Україну, будуть оглядати на предмет наявності озброєння, залученими будуть і представники РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Лівані затримали сирійське судно "Лаодікея", яке перевозило вкрадене росіянами українське зерно.