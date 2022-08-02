Зниження відпускних цін пов'язане з сезонним зростанням пропозиції моркви.

В Україні відпускні ціни на моркву становлять 20-25 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Як відзначили аналітики платформи EastFruit, дане зниження відпускних цін пов'язане з сезонним зростанням пропозиції моркви.

"На сьогоднішній день практично у всіх регіонах країни йде збирання врожаю моркви середніх сортів. При цьому, деякі господарства західних регіонів вже приступили до збирання більш пізніх сортів, внаслідок чого пропозиція даних коренеплодів на ринку збільшилася", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, попри сезонне зниження відпускних цін, на даний момент морква в Україні все ж коштує в 3,7 раза дорожче, ніж на початку серпня 2021 року.

Таку цінову різницю експерти ринку пояснюють скороченням площ під даними коренеплодами в поточному сезоні. Оскільки деякі області знаходяться під окупацією, а деякі виробники через ведення бойових дій на території їх областей фактично не встигли вчасно посадити овочеві культури.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціни на хліб, молоко і м'ясо до кінця року будуть ще зростати, в той же час сезонні овочі до середини вересня будуть дешевшати.

Вас також можуть зацікавити новини: