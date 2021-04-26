За оптимістичним сценарієм, урожай може скласти 80 млн тонн, а за песимістичним - 67,7 млн тонн.

Урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2021 році може скласти 70,7 млн тонн, що на 8,8% більше, ніж показник 2020 року в 65 млн тонн.

Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, повідомляє прес-служба наукового центру.

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"Збільшення валового збору зернових і зернобобових культур відбудеться в основному шляхом досягнення рекордних врожаїв озимої пшениці – на рівні 28,5 млн т і озимого ячменю – 3,95 млн т, а також збільшення з 29,8 млн т до 31,1 млн т врожаю кукурудзи", – наводяться в повідомленні слова Лупенко.

За словами експерта, найбільше у 2021 році зросте валовий збір озимих культур – на 15,9% проти 2020 року, при цьому збільшаться врожаї всіх культур – пшениці, жита, ячменю.

Зменшення врожаю серед зернових культур очікується лише по чотирьох основних культурах - по вівсу (-19,5%), просу (-17,7%), рису (-8,3%) і ярому ячменю (-1,4%).

"Позитивна динаміка буде досягнута шляхом збільшення посівних площ, які під пшеницею зростуть на 360 тис.га, жита – на 31,5 тис. га, ячменю – на 77 тис. га, а також підвищення врожайності цих культур", – йдеться в повідомленні.

За прогнозними оцінками "Інституту аграрної економіки", з 1 га буде зібрано 42,5 ц пшениці, 31,0 ц жита і 36,6 ц ячменю.

Відзначається, що прогноз врожаю в 70,7 млн тонн розраховувався за середнім сценарієм, тоді як за оптимістичним - збір зерна може скласти майже 80 млн тонн, а за песимістичним - 67,7 млн тонн.

"Остаточний результат буде формуватися в залежності від погодних умов року і, цілком ймовірно, може збільшитися на користь оптимістичного прогнозу", – підсумував Лупенко.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року – 75 млн тонн.

Урожай зернових у 2020 році склав 65,4 млн тонн зернових, що майже на 7 млн тонн менше, ніж у 2019 році.

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Автор: Ганна Нагорна