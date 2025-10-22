Раніше міністр фінансів Бессент анонсував суттєве посилення санкцій проти Росії.

Сполучені Штати Америки запроваджують нові санкції щодо Російської Федерації. Вони торкнуться російських компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Про це повідомляють на сайті Міністерства фінансів США. Зазначають, що обмеження запроваджують у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з припинення війни в Україні.

"Зараз саме час припинити вбивства і негайно оголосити перемир'я. З огляду на відмову президента Путіна покласти край цій безглуздій війні, Міністерство фінансів вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно для підтримки зусиль президента Трампа щодо припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зазначається, що, крім "Роснефти" і "Лукойлу", санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50 % або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

Нагадаємо, що раніше міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував істотне посилення санкцій проти Росії. Він підкреслював, що нові обмеження будуть одними з найбільших санкцій, які США вводили проти РФ.

Санкції проти Росії: інші новини

Reuters повідомляє, що посли країн-членів Європейського Союзу погодили новий, уже 19-й пакет санкцій щодо Російської Федерації.

Цей пакет обмежень включає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Остаточний текст було погоджено ще минулого тижня. Єдиною країною, яка не погодилася з ним, була Словаччина. Однак вимоги країни були задоволені завдяки новим пунктам, доданим до підсумкового комюніке саміту лідерів ЄС.

